A Sezze controlli a tappeto dei Carabinieri

La Stazione Carabinieri di Sezze ha reso noto un bilancio dei controlli sul territorio effettuati la scorsa settimana. I militari hanno impiegato 22 pattuglie e 68 unità, in particolar modo nelle ore notturne, e hanno fermato 115 veicoli identificando 279 persone. Sono state elevate diverse contravvenzioni al Codice della Strada, per un importo complessivo di 1.227 euro. Effettuate inoltre delle ispezioni in due esercizi pubblici, con una violazione riscontrata riguardo al rispetto delle misure anti covid. Due persone, infine, sono state denunciate: uno straniero residente a Roma per lesioni personali, un quarantasettenne del posto per detenzione di stupefacenti.