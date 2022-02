Al Francioni cresce l’attesa per Latina-Avellino

LATINA – Cresce l’attesa per Latina – Avellino, recupero della 22esima giornata del campionato di serie C in programma alle 18 al Francioni. I nerazzurri si affideranno all’undici titolare, con Jefferson e Carletti probabile coppia d’attacco e con il neopapà Esposito affiancato in difesa da Carissoni e Giorgini.

La squadra dell’ex Gautieri, sostenuta da un seguito di almeno 200 tifosi, presenterà forse dall’inizio il tedesco Kragl, accordatosi con i campani nelle ultime ore del mercato di riparazione dopo essere stato ad un passo dal firmare per il club pontino.

Al Francioni si attende il pubblico delle grandi occasioni, i botteghini dello stadio saranno aperti fino al termine del primo tempo della partita.