Al via la nuova stagione del Teatro Fellini di Pontinia

PONTINIA – Prenderà il via il 13 febbraio la nuova stagione del Teatro Fellini di Pontinia realizzata in collaborazione con ATCL, comune di Pontinia e con il patrocinio della Provincia di Latina. Un cartellone che andrà avanti fino all’inizio di giugno e si aprirà con Lello Arena e l’amara commedia di Monicelli, Parenti Serpenti.

“Era marzo del 2020- dice Clemente Pernarella, Direttore Artistico – quando si fermò l’attività al chiuso. Da allora paradossalmente abbiamo raddoppiato gli sforzi perché non fosse interrotto il rapporto con il pubblico, con le compagnie e gli artisti che collaborano con noi. Siamo riusciti a fare molto con le rassegne e le iniziative estive e abbiamo comunque proposto spettacoli in sala appena ci è stato permesso. Tuttavia tornare con una proposta articolata, multidisciplinare, tornare al modo consueto di programmare è una grande gioia. Ho sempre sostenuto che per me il teatro è fare comunità e questo lo si può fare solo in tanti, insieme, condividendo progetti, speranze, sogni ma anche dubbi. Questo è il teatro per me e questo oggi torna ad essere possibile. E’ un grande sollievo. Anche per questo abbiamo scelto il titolo benaugurale de “LA NUOVA STAGIONE”.

«LA NUOVA STAGIONE del Teatro Fellini di Pontinia segna il passo di un cammino, che rinnova l’alleanza tra il circuito multidisciplinare ATCL e l’Associazione Lestra, attraverso un’offerta di spettacoli di altissimo livello e appuntamenti speciali dedicati alla danza e alla ricerca drammaturgica e coreografica. Lo spettacolo dal vivo offre sempre uno sguardo diverso con cui vedere il mondo, favorisce e rafforza le competenze sociali e personali dei cittadini e risponde all’esigenza di formare una cittadinanza critica e consapevole. Oggi più che mai, abbiamo bisogno di occhi nuovi per guardare al futuro!» dichiarano da ATCL.

Si parte domenica 13 febbraio alle ore 18.00 con Lello Arena diretto da Luciano Melchionna, che torna dopo tanto nella sua terra, firmando la regia di un adattamento teatrale, scritto da Carmine Amoroso, del meraviglioso “Parenti serpenti” straordinario film di Mario Monicelli del 1992. “Una commedia, leggera, divertente e amaramente cinica come, cinico e amaro sapeva essere solo Monicelli”.

La parte centrale della programmazione è occupata dalla prosa, dopo Melchionna e Lello Arena, Bartolini Baronio, Andrea Pennacchi (il Pojana di “Propaganda Live”), Paolo Rossi, Ugo Pagliai e Paola Gassman in un iperbolico lavoro su Romeo e Giulietta firmato da Babilonia Teatri. ma il cartellone si compone anche si spettacoli di musica e danza.

Il Teatro ricorda che per tutti gli abbonati della stagione 2019/20 sarà possibile usufruire dei voucher emessi per gli spettacoli annullati a causa della pandemia.