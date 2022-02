Roberto Casalino al Festival di Sanremo con il pezzo delle Vibrazioni

LATINA – Anche quest’anno al Festival di Sanremo c’è un po’ di provincia di Latina. La troviamo nel brano delle Vibrazioni, “Tantissimo”, in gara in questa 72° edizione, perché il testo è stato scritto a sei mani da Francesco Sarcina con il paroliere pontino Roberto Casalino e con Niccolò Verrienti.

E proprio Roberto Casalino, che è a Sanremo con la popolare band, si è collegato dall’Ariston con Radio Immagine per commentare il Festival al microfono di Alessio Campanelli.

“La seconda sera Francesco (Sarcina) ha cantato meglio, ma era molto tardi era l’1, 15 e il pubblico era inferiore rispetto alla prima parte della serata. Speriamo di rifarci questa sera con le cover, che vengono votate lo stesso” – ha detto, annunciando il ritorno sul palco del maestro Beppe Vessicchio che dirigerà le Vibrazioni dopo un faticoso covid che gli ha impedito di essere presente alle prime serate.

Cantautore, compositore e paroliere di successo, tra i brani scritti da Robert Casalino per vari artisti, ci sono Non ti scordar mai di me e Novembre di Giusy Ferreri, Cercavo amore di Emma Marrone, Distratto di Francesca Michielin, Magnifico di Fedez e L’essenziale di Marco Mengoni, quest’ultimo vincitore del Festival di Sanremo 2013.