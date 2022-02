Anthony ucciso da un 19enne: a New York l’arresto per la morte del giovane di origini pontine

CASTELFORTE – Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato a New York per l’omicidio di Anthony D’Onofrio, il 22enne originario di Castelforte. A riprendere l’azione dell’aggressore sono state le telecamere di videosorveglianza della Third Avenue, all’esterno di un noto ristorante messicano mentre affondava il coltello nel torace dell’italoamericano. Sarebbe sempre lui l’autore del ferimento di un amico della vittima. Intanto da Castelforte uno zio di Anthony è partito alla volta degli Stati Uniti dove fra due giorni saranno celebrati i funerali.

“Castelforte sta vivendo, con profondo dolore e partecipazione emotiva, la prematura scomparsa a New York di Anthony D’Onofrio di appena 22 anni. Il giovane, figlio di Giuseppe, era stato a Castelforte qualche anno fa dove vive uno zio e molti altri dei suoi parenti e amici. Una giovane vita è stata troncata improvvisamene. A noi resta il dolore e l’impegno di vivere affinché certe tragedie non si ripetano mai più. Nessuna vita può finire in questo modo. Alla famiglia giunga il pensiero e la vicinanza dell’intera Amministrazione Comunale e di tutti i concittadini”, ha postato sulla pagina Fb del Comune il sindaco Angelo Felice Pompeo, rilanciando il video che gli amici del ragazzo hanno diffuso sui social, un tributo anche al suo lavoro di conducente di botticelle che lo aveva reso un volto noto nel mondo dei servizi turistici.