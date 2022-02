Aprilia, beve diserbante per uccidersi, i carabinieri scoprono le violenze

APRILIA – Ha ingerito un diserbante nel tentativo di uccidersi ed è finita in ospedale al culmine di una vita familiare impossibile, prima perseguitata dal marito che le impediva perfino di parlare con i colleghi di lavoro, poi anche picchiata. Dopo il tentativo di suicidio sul caso di una donna di Aprilia sono scattate le indagini dei carabinieri del reparto territoriale diretti dal colonnello Paolo Guida che hanno ricostruito quanto avveniva nella casa della coppia e per il marito violento è arrivato un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare emesso dal giudice. L’uomo deve anche rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.