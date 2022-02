Arianna Carnevale commissaria della Croce Rossa per il Sud Pontino

FONDI – L’Associazione della Croce Rossa Italiana ha nominato Arianna Carnevale commissario CRI Sud Pontino. “All’attuale presidente del comitato di Fondi spetterà nei prossimi mesi il compito di guidare una realtà preziosa, risorsa e punto di riferimento per migliaia di cittadini, fino alle prossime elezioni”, si legge in una nota del Comune.

«Da oggi – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – un territorio molto più vasto potrà trarre giovamento dalle non comuni doti di serietà, organizzazione e altruismo che caratterizzano l’attuale presidente della Cri Fondi, persona stimata dalla cittadinanza oltre che da tutti i volontari associati. A nome dell’amministrazione, del Consiglio e della città di Fondi porgo ad Arianna Carnevale le più sincere congratulazioni per la nomina ricevuta con l’augurio che questo traguardo sia l’inizio di un nuovo percorso ricco di progetti volti ad aiutare il prossimo, nelle emergenze come nella quotidianità, con grandi iniziative e con i piccoli gesti del volontario per vocazione».