Arresto per spaccio ad Aprilia dopo la segnalazione di Brumotti

APRILIA – Un uomo è stato arrestato dalla polizia ad Aprilia per spaccio di stupefacenti dopo la segnalazione dell’inviato di Striscia la Notizia, il celebre Vittorio Brumotti. La perquisizione personale e del domicilio dell’uomo ha infatti confermato quanto denunciato: in casa c’era cocaina e materiale per il confezionamento delle singole dosi, oltre a 2.000 euro in contanti che sono stati considerati il frutto dell’attività di spaccio visto che da anni l’uomo risulta disoccupato e non percepisce alcun reddito.

Nel processo con rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto, ma considerata la richiesta dei termini a difesa presentata dal difensore di fiducia dell’arrestato, la causa è stata rinviata al 10 ottobre. Fra ben otto mesi.