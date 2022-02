Basket, scontro a Ferrara per la Benacquista Latina

LATINA – Dopo l’infrasettimanale andata in scena mercoledì sera a Verona, Ancora ritmo serrato in casa Benacquista Assicurazioni Latina Basket che nel girone Rosso del Campionato di Serie A2 Old Wild West, domenica 20 febbraio, alle ore 18:00, affronterà la Top Secret Ferrara sul parquet del Giuseppe Bondi Arena.

La Kleb Basket Ferrara, reduce da due successi consecutivi, è in fiducia e punta sicuramente a chiudere a bottino pieno la settimana. Sul fronte opposto, però, Capitan Marco Passera e compagni hanno una voglia di rivalsa, che è ulteriormente aumentata, e soprattutto hanno la consapevolezza delle proprie forze.

Il match dell’andata, disputato al PalaBianchini, aveva sorriso ai pontini con il risultato finale di 83-70.