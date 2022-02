Battuta d’arresto per il Latina Calcio che perde 1-0 contro la Juve Stabia

LATINA – Battuta d’arresto per il Latina Calcio 1932, che allo stadio Menti di Castellamare ha perso 1-0 contro la Juve Stabia. Ma stavolta la sconfitta è arrivata al termine di un match ben giocato dai nerazzurri e anche se i campani hanno conquistato l’intera posta in palio, la partita è stata tutta un’altra storia rispetto a quella di andata. Ne è sicuro Mister Daniele Di Donato che ha fatto i complimenti ai suoi: “Anche se è mancato il goal, li abbiamo messi in difficoltà. I ragazzi hanno fatto bene e avrebbero meritato di uscire dal campo con un risultato positivo”, ha detto il mister aggiungendo che si è vista una squadra in grado di competere con le altre nei playoff.

Latina è ora 11° nella classifica del Girone C, a quota 32 punti, preceduta di un punto da Juve Stabia, Picerno e Taranto, capolista il Bari, ultima della classe la Vibonese.

IL TABELLINO

S.S. Juve Stabia 1 – 0 Latina Calcio 1932

S.S. Juve Stabia (4-2-3-1): Dini, Donati, Troest, Caldore, Dell’Orfanello, Scaccabarozzi (42’ st Davì), Altobelli, Ceccarelli (30’ st Cinaglia), Stoppa (42’ st Evacuo), Bentivegna (30’ st Schiavi), Eusepi (30’ st Della Pietra). A disposizione: Russo, Peluso, Panico, De Silvestro, Erradi, Guarracino, Esposito. Allenatore: Sottili.

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Cardinali, De Santis (18’ st Carissoni), Giorgini, Esposito, Ercolano (18’ st Teraschi), Tessiore, Barberini, Di Livio (31’ st Rossi), Sarzi Puttini (31’ st Atiagli), Carletti, Andrade Siqueira (24’ st Sane). A disposizione: Ciammaruconi, Tonti, Celli, Palermo, D’Aloia. Allenatore: Di Donato.

Arbitro dell’incontro: Giorgio Vergaro di Bari.

Assistenti: Vincenzo Pedone di R Giorgio Ravera di Lodi.

Quarto Ufficiale: Martina Molinaro di Lamezia Terme.

Marcatori: 17’ pt Eusepi (JS)

Ammoniti: 41’ pt Di Livio (L), 5’ st Altobelli (JS), 29’ st Esposito (L), 46’ st Schiavi (JS)

Recuperi: 1’ pt. 4’ st.

Angoli: SS Juve Stabia 0 Latina Calcio 1932 10.

Note: Spettatori circa 800