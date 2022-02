LATINA – Benacquista assicurazioni Basket Latina beffata a Verona, al Forum finisce 82-80. Latina gioca una partita di grande energia e intensità sul campo di Verona. Lotta strenuamente fino all’ultimo secondo, nonostante fosse la quarta gara in 12 giorni, nonostante di fronte avesse una delle teste di serie del girone Rosso, nonostante sia ancora priva di un giocatore fondamentale come Fall. Una sfida lunghissima, estenuante e caratterizzata dalla grande intensità che i giocatori di Latina hanno mostrato in campo. I pontini sono stati abili nel tenere testa a Verona, una delle migliori squadre dell’intero campionato, costruita per raggiungere obiettivi importanti, senza timore reverenziale, ma giocando a viso aperto. Capitan Passera e compagni hanno combattuto davvero fino all’ultimo secondo, fino a quando la sirena ha imposto la fine di un match dal quale Latina esce a testa alta, con il solo rammarico di non aver potuto coronare il grande sforzo profuso con i due punti in palio. Al Forum di Verona la gara termina sul punteggio di 82-80, l’ennesimo finale in volata che non premia il club pontino.

Per Latina sarà necessario nuovamente resettare in fretta, perché domenica si giocherà ancora, e ancora in trasferta, stavolta a Ferrara.