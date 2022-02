Latina al gran completo per la sfida con l’Avellino, recupero della 22esima giornata di campionato in programma alle 18 di domani al Francioni. Per lanciare l’assalto alla terza in classifica mister Di Donato disporrà dell’intero organico, fatta eccezione per i lungodegenti Mascìa e Spinozzi. Il tecnico ha chiesto ai suoi un atteggiamento coraggioso.