Covid, 523 nuovi casi e quattro decessi a Latina e provincia

LATINA – Sono 523 oggi i nuovi casi positivi al covid registrati a Latina e provincia, emersi da circa 3800 tamponi per un tasso di positività che resta intorno al 13%. Di questi, 6 pazienti sono stati ricoverati (5 al Goretti e uno trasferito fuori Latina) per la severità dei sintomi o per situazioni di grave fragilità che ne mettono a rischio la vita.

Resta alto il numero dei decessi con quattro pazienti pontini morti nelle ultime 24 ore. Si tratta di due uomini e due donne di Sabaudia, Fondi, Sezze e Latina, di età compresa tra i 69 e i 99 anni, che erano ricoverati tra il Goretti e lo Spallanzani. Il totale dei decessi da inizio pandemia a oggi in provincia di Latina sale a 803.

Quanto ai casi, solo Latina resta sopra i 100 nuovi positivi (120), seguita da Aprilia con 92 e Fondi con 51 casi solo per citare i territori dove sono stati accertati più contagi. I nuovi guariti sono 373.