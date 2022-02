Covid, 873 nuovi casi e due decessi

LATINA – Si mantiene stabile ma in discesa la curva dei casi di covid anche a Latina e provincia dove il bollettino di oggi, domenica 6 febbraio, riporta di 873 casi (esattamente lo stesso numero di ieri) emersi in 27 comuni pontini, e Latina e Aprilia con il più alto numero di casi. Diminuiscono i ricoveri che sono stati tre. Due i decessi, uno ha riguardato un paziente di Fondi, l’altro un paziente non residente in provincia di Latina.

I casi sono emersi ad Aprilia 120, Bassiano 2, Castelforte 11, Cisterna di Latina 44, Cori 12, Fondi 30, Formia 60, Gaeta 3, Itri 7, Latina 237, Lenola 4, Minturno 31, Monte San Biagio 10, Norma 4, Pontinia 18, Priverno 25, Roccagorga 6, Roccasecca dei Volsci 1, Sabaudia 32, San Felice Circeo 15, Santi Cosma e Damiano 20, Sermoneta 30, Sezze 49, Sonnino 24, Sperlonga 11, Spigno Saturnia 2, Terracina 65. I guariti sono stati 110.

Il dato delle vaccinazioni resta in flessione rispetto alle settimane precedenti. Nelle ultime 24 ore 3569 (poche le prime dosi 198, la parte del leone la fanno i booster 1898. restano stabili le somministrazioni nella fascia pediatrica 5-11 anni che sul territorio pontino sono state 370, di cui 182 prime dosi.