Covid, curva stabile: 584 nuovi casi e un decesso a Latina

LATINA – La curva del covid resta stabile con numeri in lieve rialzo rispetto a ieri, ma comunque assimilabili. Sono 584 i nuovi casi positivi a Latina e provincia, cala il numero di tamponi eseguiti che sono stati circa 3500 (tra strutture sanitarie Asl e farmacie) per un tasso positivi tamponi che torna a salire e oggi si attesta intorno al 16,6%.

Sette sono stati i pazienti pontini ricoverati in ospedale nelle ultime 24 ore a causa del virus, tre dei quali, per ricevere assistenza, sono stati trasferiti in ospedali di fuori provincia.

Si è registrato anche un decesso. Con la morte al Goretti di una paziente anziana di Latina, le vittime da inizio pandemia a oggi sono diventate 806.

E’ sempre Latina il Comune con il più elevato numero di nuovi casi, sono stati 141; 79 ad Aprilia, 46 a Formia, 44 a Terracina solo per citare i numeri più alti. La Asl ha registrato l’avvenuta guarigione di 325 pazienti e ora sono 54341 i pontini guariti dal covid da inizio pandemia ad oggi su un totale di persone contagiate di 105.845.