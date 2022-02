Covid, giù casi, ricoveri e decessi: 477 positivi

LATINA – Diminuiscono i casi, i ricoveri e i decessi per covid a Latina e provincia, oggi sono 477 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore e non ci sono stati decessi. In flessione oggi anche i ricoveri di pazienti pontini: sono stati 3 rispetto ai 7 delle precedenti 24 ore. Scendono anche i tamponi che sono stati poco più di 3200, mentre il rapporto positivi tamponi passa dal 16,6% al 14, 9%.

Nel frattempo, aperte da ieri le prenotazioni per il nuovo vaccino Novavax, nelle prime due ore si sono prenotate oltre 1000 persone. Secondo l’assessore regionale D’Amato “un segnale molto positivo. Può essere un vaccino in grado di convincere anche gli ultimi scettici”. Il totale dei vaccinati con dose booster o con doppia dose più guarigione è intanto salita al 93% degli over 12.