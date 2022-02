Novavax prenotabile alla ex Rossi Sud di Latina e al centro Itaca a Formia

LATINA – Alle 14 di oggi si apriranno le prenotazioni on line per il ciclo vaccinale con il vaccino Nuvaxovid (Novavax) e intanto sono stati resi noti gli hub vaccinali dove sarà possibile effettuare la somministrazione di questo nuovo vaccino. In provincia di Latina sono la ex Rossi Sud alle porte del capoluogo e il Centro Commerciale Itaca a Formia dove saranno disponibili circa 500 dosi al giorno (5000 gli slot disponibili in tutto il Lazio) . Per tutti gli altri vaccini, invece, l’accesso agli hub vaccinali resta libero.

Possono prenotarlo i maggiorenni (età pari o superiore a 18 anni) e chi non si è ancora vaccinato. La somministrazione della seconda dose dovrà essere effettuata a distanza di tre settimane dalla prima. Il sistema di prenotazione, contestualmente alla scelta dell’appuntamento della prima dose, fisserà l’appuntamento per la seconda dose.

“Il vaccino Nuvaxovid (Novavax) – spiegano dall’assessorato alla sanità della Regione – si basa sulla tecnologia delle proteine ricombinanti, già usata per altri vaccini, come quello già in uso contro l’epatite B e il papilloma virus. L’uso è stato autorizzato dall’AIFA. I dati disponibili sul vaccino Nuvaxovid hanno mostrato una efficacia di circa il 90% nel prevenire la malattia COVID-19 sintomatica anche nella popolazione di età superiore ai 64 anni. Il profilo di sicurezza si è dimostrato positivo, con reazioni avverse prevalentemente di tipo locale”.