Covid, meno casi come ogni lunedì: 405 nuovi positivi a Latina e provincia

LATINA – Sono in calo i casi di covid a Latina e provincia, ma la flessione più marcata registrata oggi è quella che fa seguito alla domenica quando il numero di tamponi si riduce. Sono 405 i nuovi positivi registrati a Latina e provincia, la metà circa rispetto al bollettino precedente, ma il rapporto positivi tamponi è al 18%. Alto il numero dei ricoverati, che al Goretti sono stati 7, in aumento rispetto alle precedenti 24 ore. Non ci sono stati decessi dopo giornate pesanti su questo fronte, l’ultima volta senza decessi era stata il 20 gennaio.

Sono 26 i comuni interessati ai contagi di oggi con Latina che doppia Aprilia: 133 casi contro 66.

In provincia di Latina la flessione dei contagi prosegue ancora lenta e rispetto alla settimana precedente è stata di appena il 4%, molto più contenuta rispetto al panorama nazionale e regionale.

Come sempre per il dato riferito al fine settimana, scendono anche le somministrazioni di vaccino contro il covid, che sono state 2318. Di queste 1819 negli adulti con un minimo storico di prime dosi, solo 101; 499 le vaccinazioni in età pediatrica di cui 163 prime dosi.

COMUNE PER COMUNE – I nuovi positivi sono emersi ad Aprilia 66, Bassiano 2, Castelforte 2, Cisterna di Latina 9, Cori 4, Fondi 30, Formia 10, Gaeta 20, Itri 8, Latina 130, Lenola 4, Minturno 16, Monte San Biagio 3, Norma 1, Pontinia 10, Ponza 2, Priverno 5, Roccagorga 1, Rocca Massima 2, Sabaudia 11, San Felice Circeo 14, Santi Cosma e Damiano 2, Sermoneta 10, Sezze 8, Sonnino 4, Terracina 31.