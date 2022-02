Dai domiciliari al carcere, misura aggravata per un 47enne di Cisterna

CISTERNA – Gli Agenti del Commissariato di Cisterna hanno operato la revoca degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in Carcere, nei confronti di M. G. di 47 anni. L’arrestato è un soggetto pluripregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio, danneggiamento e reati concernenti la Legge sugli stupefacenti, nonché reati specifici di lesioni e minacce a sfondo raziale. Il 47enne era stato già sottoposto ai domiciliari a seguito di resistenza e lesioni a P.U. ed indagato per lesioni dolose personali aggravate da sfondo razziale, per aver aggredito un cittadino indiano. Lo scorso 8 febbraio è evaso e rintracciato dalla Polizia, in sinergia con i Militari del Comando Stazione Carabinieri di Cisterna nel centro cittadino, fuori da un bar e in stato di ebbrezza alcolica reiterava i medesimi comportamenti, aggredendo fisicamente e verbalmente il personale intervenuto. E’ stato dunque nuovamente arrestato e sottoposto a processo con rito direttissimo, e il Giudice ha convalidato l’arresto.