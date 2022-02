Doppio impegno casalingo per il Latina Calcio 1932

LATINA – Il Latina Calcio si appresta ad affrontare un doppio impegno casalingo che potrebbe proiettarlo ulteriormente verso i quartieri alti della classifica del girone C di serie C. Sabato alle 17,30, infatti, i nerazzurri affronteranno il fanalino di coda Vibonese. Martedì alle 18, ancora al Francioni, la squadra di Di Donato sfiderà l’Avellino, quarto della classe. A tal proposito il club pontino ha attivato la vendita dei tagliandi anche per il match con gli irpini.

Proprio oggi, intanto, i campani hanno comunicato il nome del nuovo allenatore subentrato all’esonerato Braglia. Si tratta di una vecchia conoscenza, Carmine Gautieri, tecnico del Latina nel 2016, ai tempi della serie B.