Elezioni Latina, dopo la pronuncia del Tar, Pd e Lbc: “Sereni e pronti a ogni evenienza”

LATINA – La decisione del Tar di Latina che ha giudicato fondato il ricorso presentato da alcuni candidati di Latina nel Cuore circa l’esito del primo turno delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre scorso nel capoluogo, è al centro del dibattito politico. Come noto, i giudici hanno disposto delle verifiche rispetto a 33 delle 116 sezioni dove si è votato per l’elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale. Dopo i primi commenti a caldo del sindaco Coletta e del centrodestra con Latina nel Cuore e Fratelli d’Italia, sono intervenuti anche dal gruppo di Lbc. “Se è vero che il centrodestra ha mancato di poco la vittoria netta al primo turno – scrivono in una nota – è altrettanto vero che la coalizione Coletta è andata ad un passo dall’ottenere un premio di maggioranza che avrebbe reso decisamente più netto il quadro del Consiglio comunale. Latina Bene Comune attenderà serenamente l’esito del Tribunale, e si farà trovare pronta ad ogni evenienza”.

“Se la riapertura dei plichi confermerà quanto scritto nei verbali di sezione, si dovrà ritornare al voto”, avevano commentato i rappresentanti di Latina del Cuore. “Non sono mai entrato nel merito del ricorso e non ho intenzione di farlo nemmeno oggi – dice il sindaco coletta – La mia priorità è sempre stata amministrare Latina. Rinnovo l’invito a tutte le forze politiche della città a dimostrare la responsabilità necessaria per affrontare le sfide che ci aspettano: l’uscita dall’emergenza economica e sociale e l’agenda dettata dal PNRR”. “La scelta del Tar – risponde Latina nel cuore – non fa altro che attestare quanto le nostre basi siano più che mai solide”.

Sarà la Prefettura a procedere al riconteggio.