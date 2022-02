Flacca, gallerie chiuse di notte. E di giorno senso unico alternato

GAETA – Prendono avvio oggi i lavori di manutenzione lungo la via Flacca. Da stasera, a partire dalle 22 e fino alle 6 del mattino saranno chiuse la notte le quattro gallerie della Strada regionale 213 nel tratto compreso tra il km 16+500 e il km 20+00. Ma non solo.

Dalle 6 del mattino e fino alle 18 sullo stesso tratto, fino al 28 febbraio, si procederà a senso unico alternato per completare tutte le operazioni di monitoraggio propedeutiche ai successivi interventi di restauro e ammodernamento da parte dell’Astral. I percorsi alternativi sono l’Appia e la strada provinciale Sperlonga.

I Comuni interessati, quelli di Fondi, Gaeta e Itri – si occuperanno di informare gli automobilisti sui percorsi alternativi individuati nel corso della riunione anche con il supporto della Polizia Stradale, sia con la collaborazione delle Polizie Locali, indispensabili per ridurre al minimo i possibili disagi derivanti dall’esecuzione delle operazioni di monitoraggio.

“L’impegno assunto da tutti i partecipanti – riporta una nota della Prefettura di Latina – è stato quello di collaborare mettendo in campo tutte le iniziative possibili al fine di garantire la massima sicurezza della circolazione stradale nel territorio provinciale. In quest’ottica si colloca la programmazione, da parte di Anas, di una serie di operazioni, che inizieranno già in primavera, volte alla sistemazione, entro il prossimo autunno, del manto stradale, dei cartelli e della segnaletica lungo le strade di propria competenza”.

All’ultima riunione del tavolo per la mobilità convocata dal Prefetto Falco avevano preso parte il Capo di Gabinetto della Provincia, i rappresentanti dei Comuni di Fondi, Gaeta e Itri, il Commissario della Polizia Stradale di Latina, Tiziano Canu e i referenti di Astral e Anas – Struttura Territoriale Lazio.