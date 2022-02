Formia, criticità infrastrutturali, chiude l’ufficio postale di Maranola

FORMIA – Chiude da oggi (venerdì 11 febbraio) l’ufficio postale di Maranola. “Il provvedimento di chiusura provvisoria è stato adottato a seguito di criticità infrastrutturali non più compatibili con le minime condizioni di agibilità dei locali”. Lo spiega in una nota Poste Italiane aggiungendo di non avere competenza sui lavori e di avere già informato il Sindaco di Formia.

INFORMAZIONI DI SERVIZIO – “Per garantire la continuità dei servizi dedicati alla clientela di Maranola, Poste Italiane ha predisposto presso la sede di Formia di via Vitruvio uno sportello dedicato per tutte le operazioni postali e finanziarie, comprese le attività collegate ai libretti di risparmio e ai conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario. Lo sportello dedicato sarà disponibile dal prossimo lunedì 14 febbraio con consueto orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

L’ufficio postale di Formia in via Vitruvio sarà anche potenziato e continuerà a essere disponibile per tutti i cittadini con orario continuato fino alle 19.05 dal lunedì al venerdì e il sabato fino alle 12.35.

Gli altri uffici postali più vicini a Maranola cui fare riferimento sono Formia 2 (via Palazzo 74), disponibile con orario dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35, e Castellonorato (presso il Centro Commerciale Itaca) che osserva orario continuato dal lunedì al venerdì fino alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35″.