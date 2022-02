I volontari di Plastic Free raccolgono 100 sacchi di rifiuti sulla spiaggia di Latina

LATINA – Oltre duecento volontari arrivati a Capoportiere e 100 sacchi di rifiuti spiaggiati: sono i numeri della prima iniziativa ufficiale di Platic Free a Latina. In collaborazione con il Comune e con Abc che ha messo a disposizione i sacchi, i volontari e tante famiglie con bambini, sono stati impegnati in un’azione di pulizia, ma anche di sensibilizzazione come è nello spirito della onlus. Hanno raccolto bottiglie di plastica e altri rifiuti sull’arenile, ma anche nella vegetazione dunale che troppo spesso è usata come secchio della spazzatura. “Un successo straordinario”, hanno detto gli organizzatori in maglia blu. Mascotte dell’evento (anche lui in maglietta blu Palstic Free), un cane Labrador.