A Marzo riapre il Giardino di Ninfa

LATINA – Torna la primavera e riapre il Giardino di Ninfa. Lo racconta bene lo spot pubblicato dalla Fondazione Caetani sulle note della Primavera di Vivaldi.

Dopo due anni di rinvii delle aperture ufficiali nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia, si riparte nel mese di marzo con le prime due aperture fissate per il 19 e 20 marzo 2022. La Fondazione Roffredo Caetani ha pubblicato sul sito www.giardinodininfa.eu il calendario per le visite 2022 e dato il via alle prenotazioni (esclusivamente sul sito www.giardinodininfa.eu).

Ogni mese offrirà ai visitatori uno spettacolo diverso a partire proprio dalle prime fioriture, a marzo il 19, 20, 26, 27. Per poi proseguire con Aprile, il 2, 3, 9, 10, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30; maggio 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, giugno 2, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26; luglio 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31, Agosto 6, 7, 13, 14, 15, 20, 21, 27, 28; Settembre 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, ottobre 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 e per chiudere, il 1° novembre

Sul sito www.giardinodininfa.eu è possibile prenotare, nell’apposita sezione, anche la visita per il vicino Castello Caetani di Sermoneta che si trova a quindici minuti di macchina dal Giardino di Ninfa.