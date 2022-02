Domenica plastic free sul lungomare di Latina: attesi 150 volontari

LATINA – Domenica Plastic Free sul lungomare di Latina. Domani 27 febbraio i volontari della Onlus impegnati in iniziative mirate contro l’inquinamento, arriveranno a Capoportiere (il raduno è previsto alle 10), per un evento provinciale al quale parteciperanno circa 150 volontari provenienti dal capoluogo e dai comuni vicini.

L’azione di pulizia della spiaggia tra Capoportiere e Rio Martino e da Foceverde verso Capoportiere (ma anche della pista ciclabile che collega Latina con il Mare) è stata programmata in concomitanza con l’iniziativa “Buona Domenica” promossa dal Comune. Una mattinata durante la quale il rettilineo che corre tra il Lago di Fogliano e il mare è chiuso al traffico e trasformato in una grande isola pedonale dove camminare, fare sport o andare in bici senza l’assillo delle auto.

A Capoportiere sarà presente un gazebo dell’Azienda Speciale ABC che distribuirà le buste per effettuare la raccolta, ma i volontari dovranno portare da casa guanti da giardinaggio per effettuare la raccolta dei rifiuti in sicurezza, come ci ha raccontato Adriano Salvatori (sua la foto in home page) referente di Plastic Free Sabaudia.

Ne abbiamo parlato questa mattina su Radio Immagine

