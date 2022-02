La solidarietà di Latina all’Ucraina, il sindaco Coletta: “Oggi tutti in piazza a manifestare. Dobbiamo esserci”

LATINA – Da Latina e da tutta la provincia forte solidarietà arriva al popolo ucraino e condanna totale all’invasione compiuta dalla Russia. Per rappresentare i sentimenti della comunità pontina sono state organizzate una serie di iniziative e manifestazioni che si terranno a partire da oggi e nei prossimi giorni, a cominciare da quella in programma alle 12,30 quando i 33 sindaci dei comuni pontini indosseranno la fascia tricolore e si raccoglieranno per un minuto di riflessione sotto i rispettivi palazzi comunali in un gesto simbolico e corale.

“Una mobilitazione necessaria, dal punto di vista etico, morale e deve testimoniare la vicinanza di tutte le comunità italiane al popolo ucraino”, ha detto il sindaco di Latina Damiano Coletta ricordando che la comunità ucraina in provincia di Latina è una comunità integrata alla quale va mostrata solidarietà. “Oggi tutti in piazza a manifestare. Dobbiamo esserci, con il dovuto distanziamento, evitando assembramenti, ma è importante esserci, non può esserci una guerra in questo tempo”.

Ne abbiamo parlato con lui questa mattina su Radio Immagine.