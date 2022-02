Vaccini covid, è in arrivo il Novavax: il Lazio apre le prenotazioni

LATINA – Due novità riguardano la campagna vaccinale contro il covid in un momento di forte rallentamento. La prima è che da venerdì 25 febbraio saranno disponibili le prenotazioni per il vaccino #Novavax negli hub vaccinali dedicati (non tutti quindi).

“Dopo le rassicurazioni del Commissario Figliuolo sull’arrivo delle prime forniture, sarà possibile a partire da domani prenotare sul portale regionale la prima e seconda dose del vaccino Novavax con 5 mila slot al giorno disponibili”, ha dichiarato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

La seconda novità riguarda invece la quarta dose per i superfragili. Sono online infatti le prenotazioni per i “soggetti estremamente vulnerabili inseriti nella circolare del Ministero della Salute” (https://www.salutelazio.it/quarta-dose-estremamente…)

Per prenotare, prenotavaccino-covid.regione.lazio.it