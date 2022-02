Ladri di marmitte catalitiche a Latina nel quartiere Prampolini a Latina

LATINA – Auto danneggiate, vetri infranti, razzie di oggetti all’interno delle vetture e in aggiunta ora anche il furto della marmitta catalitica. E’ quanto sta accadendo a Latina nel quartiere Prampolini a ridosso dello stadio. Per questo ha preso carta e penna e ha scritto al Prefetto di Latina Maurizio Falco il coordinatore del M5S Latina.

“Le rappresento – scrive Amedeo San Marco – che, al gruppo politico di cui sono referente, in queste ultime due settimane sono giunte diverse segnalazioni di residenti nel quartiere in oggetto, afflitti da azioni criminose che sono state poste in essere da ignoti nei confronti di diverse autovetture parcheggiate nella zona. Nello specifico, sono stati trovati infranti i finestrini di autovetture parcheggiate in: via Rappini, via Ferrucci, via Ecetra, via Ninfa e via Amaseno; mentre, in via Aspromonte, sono stati asportati i catalizzatori di almeno due autovetture”.

Una zona “calda” dunque per la quale si chiede maggiore attenzione e che siano “incrementati i controlli delle Forze di Polizia” in modo da ” dissuadere e prevenire eventuali ulteriori azioni delinquenziali a danno della cittadinanza residente”.