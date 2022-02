L’Anpi Latina organizza una manifestazione per la pace

LATINA – Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, la sezione ANPI di Latina “Severino Spaccatrosi” ha organizzato per domenica 27 febbraio alle ore 10 in Piazza del Popolo una manifestazione per la pace.

“La gravissima situazione in Ucraina interpella le nostre coscienze – dicono dall’Anpi – In questo drammatico momento, chiediamo che innanzitutto si ripristini la pace: presupposto indispensabile per la soluzione di qualsiasi problema. Al fine di esprimere insieme questa richiesta a ogni organismo nazionale e internazionale, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia della Provincia di Latina organizza una manifestazione che si svolgerà contemporaneamente nelle dieci città della nostra provincia in cui sono presenti sezioni dell’ANPI

Invitiamo associazioni, cittadini e sindacati a partecipare. Scendiamo in piazza contemporaneamente ad altre nove città della provincia per dire “No” alle guerre. L’umanità al potere”.