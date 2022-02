Latina Calcio 1932 a Catanzaro contro la seconda in classifica

LATINA – Il Latina va a caccia del quinto risultato utile consecutivo sul campo del Catanzaro. Il tecnico Di Donato ha presentato così la sfida che si disputerà domani alle 17.30 al Ceravolo: “Ce la vedremo contro un avversario forte, a mio avviso il migliore di tutto il raggruppamento. Una squadra con qualità e fisicità che numeri alla mano, fa della fase difensiva la propria forza. Noi veniamo da una serie di incontri ravvicinati, normale che ci sia un po’ di stanchezza, ma i risultati aiutano a recuperare velocemente le energie, siamo pronti a disputare la nostra gara come sempre. A prescindere dall’avversario voglio vedere grande aggressività, il desiderio di continuare a far punti per migliorare ulteriormente la classifica”.

Non ci sarà Jefferson, squalificato per quattro turni, out anche Spinozzi e Mascia: “I ragazzi sono pronti, sicuramente faremo qualche cambio rispetto alla gara con l’Avellino, modifiche inevitabili visti i tanti impegni affrontati nelle ultime settimane. Si chiude un ciclo importante di gare e noi desideriamo proseguire su alti livelli”.

Il match sarà diretto da Adalberto Fiero di Pistoia, coadiuvato da Giuseppe Trischita e Milos Tomasello Andulajevic di Messina, mentre il quarto uomo sarà Felice Angelillo di Nola.