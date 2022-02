Latina, il Consorzio Horeca presenta il Consiglio Direttivo

LATINA – Il Consorzio Horeca LT, guidato dal presidente Italo Di Cocco, presenta il suo Consiglio direttivo e lo fa con una conferenza stampa a cui prenderà parte anche l’Assessore alle Attività produttive del Comune di Latina Simona Lepori. L’appuntamento è per lunedì 21 Febbraio 2022 alle ore 10.30 presso il Park Hotel in via Monti Lepini 25.

Formato da imprenditori operanti nei settori hotel, ristoranti, trattorie, pub, pizzerie, bar, catering, il Consorzio – spiegano i promotori – è un progetto promosso per dare la possibilità Fai consorziati di avere una maggior forza contrattuale e la condivisione di fornitori per il proprio settore di competenza. Ma anche per essere una realtà più riconoscibile nel panorama economico e sociale di Latina e della sua Provincia.