Raccolta differenziata “porta a porta” all’interno del Polo Pontino della Sapienza

LATINA – Le studentesse e gli studenti del Polo Pontino della Sapienza saranno coinvolti in un processo di formazione extracurriculare molto particolare e che prescinde dal corso di studi prescelto. Grazie a una convenzione stipulata tra il Cersites e l’Azienda per i Beni Comuni di Latina Abc, sarà infatti avviato a partire dal prossimo 14 marzo un progetto di “Raccolta differenziata ‘porta a porta’ all’interno delle sedi universitarie di Latina. La presentazione è in programma per mercoledì 23 febbraio 2022 alle 11, presso la Sala conferenze del Cersites (Centro di ricerche e servizi per i’Innovazione tecnologica e sostenibile Latina).

“L’iniziativa – spiegano i promotori – ha l’obiettivo di condividere, valorizzare e divulgare risorse culturali ed esperienze tecnico scientifiche attraverso lo scambio di informazioni e l’organizzazione di progetti formativi, seminari e gruppi di studio. Il progetto pilota mira anche a raggiungere indici di raccolta differenziata qualitativamente e quantitativamente elevati attraverso un’attività di sensibilizzazione e promozione delle buone pratiche ambientali, ove le studentesse e gli studenti saranno protagonisti attivi del cambiamento”.

All’evento parteciperanno Antonella Calogero, direttrice del Dipartimento di Scienze e biotecnologie medico-chirurgiche; Vincenzo Petrozza, direttore del Cersites; Dario Bellini, assessore a Verde pubblico e servizio di Igiene urbana e Paolo Silingardi, presidente del Achab Group. L’incontro, inoltre, ospiterà gli interventi di Giuseppe Bonifazi, prorettore per le sedi decentrate (Latina e Rieti), Damiano Coletta, sindaco di Latina; Gustavo Giorgi, presidente ABC Latina; Silvia Serranti, referente per il Cersites della convenzione siglata con ABC e coordinatrice del gruppo di lavoro “Risorse&Rifiuti”; Silvio Ascoli, direttore generale ABC Latina; Lucia Lombardo, rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione e membro di “Risorse&Rifiuti” e Livio de Santoli, prorettore alla Sostenibilità.