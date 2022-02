Latina, trafficavano cuccioli di cane dall’Est Europa: denunciati un uomo e due donne

LATINA – Ventuno cani, cuccioli di diverse razze molto richieste sul mercato, e tra questi bulldog francesi, volpini e King Cavalier, 13 di loro senza microchip, probabilmente provenienti dall’Est Europa, sono stati trovati nel corso di una perquisizione effettuata dai carabinieri del NIPAAF (Nucleo Investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale) di Latina su decreto emesso dal Procuratore Aggiunto della Procura di Latina, Carlo Lasperanza, nei confronti di tre persone residenti nel capoluogo, tutte denunciate per associazione a delinquere finalizzata alla frode in commercio e al traffico illecito di animali da compagnia.

Sono state le indagini dei militari del Nipaaf a far emergere che un uomo e due donne, attraverso un’attività organizzata, pubblicavano on-line numerosissimi annunci di diversi cani, tutti dichiarati di razza; in realtà nessuno di questi animali aveva il pedigree, né alcun attestato che potesse certificare la geneaologia del cucciolo. Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati anche numerosi medicinali per uso animale, tra cui molte fiale di vaccino per le quali c’è assoluto divieto di detenzione da parte dei privati.

Gli animali, risultati comunque in buona salute, sono stati sequestrati e affidati in custodia, con divieto di cessione o vendita.

Le indagini proseguono.