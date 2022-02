Molestie in università, la Consigliera di Fiducia della Sapienza incontra il Polo Pontino

LATINA – Ha incontrato 150 persone tra studenti, docenti e appartenenti al personale amministrativo del Polo Pontino universitario, la Consigliera di Fiducia della Sapienza Giorgia Ortu La Barbera, nominata a luglio scorso in questo ruolo dalla rettrice Antonella Polimeni nell’ambito delle politiche di lotta contro le molestie sessuali dello storico Ateneo. Il suo compito è quello di fornire consulenza e assistenza alle vittime di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione dei casi che le vengono sottoposti.

Soddisfatta la comunità studentesca delle facoltà di Medicina, Professioni Sanitarie, Ingegneria, Economia che ha preso parte alla videoconferenza durante la quale la Consigliera di Fiducia ha potuto illustrare le principali caratteristiche del ruolo, gli ambiti e le modalità di intervento, e spiegare per quali esigenze e in che modo è possibile mettersi in contatto con lei.

“L’iniziativa è particolarmente importante poiché, agendo sulla prevenzione delle molestie e delle violenze fisiche o psicologiche sul luogo di studio o di lavoro e sulla tutela di chi le riceve, può contribuire a creare una nuova cultura basta sul rispetto di genere”, ha commentato la consigliera comunale di Latina Bene Comune, Valeria Campagna, che ha rappresentato il Comune in occasione dell’evento che si è tenuto il 16 febbraio, organizzato in collaborazione dalle strutture didattiche di Latina e dall’associazione studentesca Sapienza in Movimento. Erano presenti anche il preside di Medicina Carlo Della Rocca e quello di Ingegneria Antonio D’Andrea.

Al termine della presentazione i presenti hanno posto varie domande alla consigliera, testimoniando l’interesse della comunità di Latina per l’iniziativa. I ragazzi hanno anche chiesto che si crei un punto di incontro periodico con la Consigliera anche nella sede universitaria di Latina.