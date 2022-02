Oroscopo del giorno 10 Febbraio 2022 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, avrete dialoghi molto interessanti con il partner: che sia nel contesto di un progetto o per rafforzare il rapporto, darà i suoi frutti. Single: potreste impegnarvi in un rapporto che cambierà il corso della vostra vita. A lavoro vi sentite nel vostro habitat naturale: gli altri lo avvertono e sono più propensi ad ascoltare le vostre proposte. È tempo di circondarvi delle persone giuste per impostare i vostri progetti. Anche il corpo riflette l’attuale benessere. Siete radiosi e pieni di energie. Coloro che hanno avuto problemi di salute, oggi dovrebbero sentirsi meglio.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Nettuno è in sestile con Saturno nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, le coppie stanno riscoprendo se stesse o stanno per fare un nuovo passo. Single: potreste cedere al fascino di una persona particolarmente attraente. Lasciatevi guidare dall’intuito. A lavoro, state investendo molto su voi stessi e scommettere sulle vostre capacità professionali: le soddisfazioni, quelle vere, non tarderanno ad arrivare. Per quanto riguarda la salute, per alcuni di voi, la fatica causerà alcuni piccoli problemi che non dovreste trascurare. Ascoltate un po’ di più i segnali del vostro corpo e rallentate il ritmo.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Marte è in sestile con Urano nel vostro segno. Sul piano sentimentale, in coppia, sono all’ordine del giorno i progetti familiari: nuova casa, un bambino, nuovo arredamento. Comunque sia, le coppie sono alla ricerca di completezza: tutto dovrebbe essere fatto con calma. I single provano emozioni che potrebbero causare un distacco dalla vita quotidiana. A lavoro, se avete avuto alcune tensioni relazionali di recente, siate diplomatici e cortesi soprattutto con coloro che cercheranno di mettervi i bastoni fra le ruote. La salute è buona: le Stelle sono particolarmente attente al benessere, sia nella forma fisica che morale.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno e rafforzerà il vostro giudizio a livello sentimentale. In coppia avrete bisogno di certezze per confortarvi, tuttavia non dovreste chiedere troppo. I single sono titubanti perché i rapporti attuali non corrispondono ai loro desideri. A lavoro siete molto dinamici e pensate solo a raggiungere i vostri obiettivi. Avete una volontà infallibile, tuttavia, è necessaria una certa flessibilità nei confronti degli altri. Durante questo periodo astrale armonico, la vostra salute sarà preservata, tuttavia concedetevi dei piccoli momenti di relax.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Marte è in sestile con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, questa è una bella giornata per la maggior parte di voi. In coppia un vento di romanticismo riscalderà il vostro cuore. Single: non abbiate paura di esprimere i vostri sentimenti più apertamente, avrete belle sorprese. A lavoro le vostre capacità professionali saranno riconosciute. Se doveste fare degli straordinari per un’emergenza durante questo fine settimana, non vi preoccupate, sarete ricompensati. Per quanto riguarda la salute, l’influenza di Urano è benevola e vi invierà una buona dose di energia positiva. Tuttavia, prestate attenzione al vostro ritmo di vita.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno ed aumenta notevolmente i vostri sentimenti in amore. In coppia le confidenze sono accolte con gentilezza. Il partner è molto attento ed il clima interno è armonioso. Single: tanta passione, dovreste approfittare delle opportunità della vita. Dal punto di vista professionale, le Stelle annunciano un vento di innovazione: le cose si stanno muovendo nella giusta direzione oggi e suggeriscono una svolta positiva nella vostra vita. Per quanto riguarda la salute, alcuni di voi dovrebbero fare attenzione alla nostalgia o alla malinconia: il passato non può risolvere le preoccupazioni presenti e future.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, sarete sulla stessa lunghezza d’onda del partner: anche se ci sono alcune differenze nei punti di vista, finirete sempre per essere d’accordo. Single: questo aspetto planetario facilita incontri diversi e vari e potrebbe essere l’occasione che stavate aspettando da un po’. A lavoro l’atmosfera generale è eccellente: ognuno preserva il buonumore e l’entusiasmo collettivo. Improvvisamente la collaborazione tra colleghi funziona perfettamente e l’efficienza è più alta che mai. Dal punto di vista della salute, oggi sarete pieni di energia: è importante curare il vostro corpo per mantenervi in questo stato.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno e sul piano sentimentale, il desiderio di impegno sarà particolarmente sentito: sarete guidati dall’impulso di andare oltre nel vostro rapporto ed alcune proposte vi faranno strada nel cuore della vostra metà. I single opteranno per un comportamento franco ed allegro: riusciranno ad attirare l’attenzione e questo aumenta anche il numero degli appuntamenti. A lavoro è arrivato il momento di mostrare le vostre abilità: gestite le cose con fermezza e fidatevi del vostro istinto. La forma fisica è ottima e vi sentirete in sintonia col vostro corpo.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia siete alla ricerca dell’amore ideale e potreste sentirvi a disagio quando il partner non reagisce come avreste voluto. Parlatene per trovare un terreno comune. Single: incontri interessanti in vista, ma non dovreste inseguire le chimere. A lavoro, il clima astrale vi dà buona lucidità e spirito combattivo: siete ambiziosi e sarà difficile accontentarvi di piccoli successi. Per quanto riguarda la salute vi sentirete molto bene fisicamente ma non dovreste abusare di questa condizione: dosate le vostre energie per mantenervi in forma.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, l’aspetto astrale favorisce il dialogo nelle coppie e le relazioni procedono molto bene. Siete felici ed avete voglia di vivere momenti importanti con il partner: l’intesa è meravigliosa e stuzzicante. Single: questo è sicuramente il giorno delle opportunità da non perdere. A lavoro vengono affrontati argomenti importanti ed i vostri collaboratori si fidano del vostro giudizio. Siete pronti a consolidare le vostre iniziative. Dal punto di vista della salute vi sentirete bene in tutti gli ambienti e in tutte le situazioni: un vento di giovinezza e freschezza soffia sulla vostra vita.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. Sul piano sentimentale, sia per le coppie che per i single, alcune relazioni iniziano a diventare noiose: meditate attentamente sul da farsi. Professionalmente, la priorità principale è dare un nuovo sguardo ai progetti che meritano la vostra attenzione perché le capacità di negoziare e di affrontare argomenti delicati sarà notevolmente aumentata. La salute non sarà al top: potreste sentire una leggera tensione o stanchezza durante il giorno. Prima di peggiorare la situazione, provate a prendervi cura di voi e riposatevi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno e consolida i legami affettivi. In coppia vorrete superarvi per compiacere il partner: se lo merita. Single: essere meno sospettosi del solito stabilizzerà molto i vostri rapporti. Professionalmente, vi sentite in pieno possesso delle vostre abilità: state considerando le cose in una nuova prospettiva e siete pronti ad cogliere tutte le opportunità che vi si presentano. Per quanto riguarda la salute, vi sentite stanchi e recuperate con fatica ultimamente. Il corpo vi manda dei segnali: ascoltateli.

Amore 5/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.