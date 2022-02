Oroscopo del giorno 18 Febbraio 2022 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in sestile con Plutone nel vostro segno. Sentimentalmente, avete deciso di discutere seriamente un progetto per aggiungere più stabilità alla vostra relazione. Dovreste fare le scelte sul futuro senza nessuna paura. Single: è un buon momento per approfondire un rapporto o per interagire di più con la persona che vi piace. La giornata è molto promettente a livello professionale: un superiore può offrirvi un compito molto importante, il che dimostra la fiducia che ha in voi. Per quanto riguarda la salute vi sentite un po’ meglio degli altri giorni: continuate a prendervi cura di voi e presto sarete al top.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 5/5

(21 aprile – 20 maggio)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, il partner vi incoraggia, vi aiuta a risolvere un problema e vi prospetta le cose in modo positivo: questo vi rende molto felici ed apprezzerete di più la vostra metà. Single: potreste essere piacevolmente sorpresi dal comportamento di una persona del vostro entourage. A lavoro le cose vanno bene e siete disposti ad impegnarvi al massimo per raggiungere gli obiettivi il prima possibile. Per quanto riguarda la salute, la vitalità è buona ed il morale molto alto: potreste godervi il tempo a vostro piacimento.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

La Luna è in congiunzione con Nettuno nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, in coppia, la sensualità e la complicità saranno al massimo: dovreste considerare una serata speciale nella vostra intimità. Single: dovreste pensare di più a progetti leggermente più ampi per cambiare la situazione attuale. A lavoro sarete un tantino vulnerabili emotivamente: non ascoltate i pettegolezzi e restate concentrati su ciò che dovreste fare. Per quanto riguarda la salute, tutto va abbastanza bene ma dovreste iniziare a fare qualche sport per scaricare le tensioni emotive.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, sapete come creare il giusto clima e la vostra intensità sorprenderà positivamente il partner. I single dovranno restare obiettivi nel valutare le prospettive future. Professionalmente, dovreste prendere in considerazione la possibilità di mettere in pratica i vostri valori sociali: potreste ricevere un aiuto collaborativo che vi porterà a risultati migliori. Per quanto riguarda la salute avete bisogno di rallentare il vostro ritmo: riposatevi di più e tutto andrà meglio.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Giove è in quadrato con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, sia le coppie sia i single, soffrono di solitudine. La noia si fa strada e sembra che i sentimenti non siano condivisi come prima: cercate di parlare con il partner o con il vostro prescelto per trovare una soluzione perché ci sono possibilità di migliorare la situazione. A lavoro dovreste cercare di fare solo il minimo indispensabile: potreste rischiare di prendere decisioni sbagliate. Aspettate un po’ e la situazione sarà più chiara. Per quanto riguarda la salute dovreste prendere in considerazione qualche giorno di ferie: cercate di cambiare anche alcune delle vostre abitudini malsane.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in sestile con Plutone nel vostro segno. Sentimentalmente, per le coppie che hanno avuto problemi nel recente passato, può essere l’occasione giusta per una riconciliazione a patto di riuscire ad essere sinceri l’uno con l’altro. I single si divertiranno, avranno incontri piacevoli e tutto sembra andare per il meglio. Dal punto di vista lavorativo la Luna incoraggia le collaborazioni e la creazione di buoni contatti che saranno utili in futuro. Per quanto riguarda la salute sarete in buona forma sia fisicamente che psicologicamente. Il corpo sta bene ed il morale è buono, abbastanza da trascorrere una giornata piacevole lontano da ogni preoccupazione.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Giove è in quadrato con la Luna nel vostro segno. In coppia sono possibili discussioni che magari partendo da futili motivi posso portare a conseguenze ben più gravi. I single giocheranno con il loro fascino solo per il piacere di divertirsi: attenzione però alla vostra reputazione. In campo lavorativo, Giove momentaneamente non favorisce i cambiamenti o l’evoluzione della vostra carriera, tuttavia, anche se le cose vanno lentamente, riuscirete ad ottenere ciò che volete. Per quanto riguarda la salute, un po’ di tensione si farà sentire: dovreste cercare di scoprire di più sulle vostre debolezze.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. Sul lato sentimentale il vostro partner potrebbe non accettare un vostro rimprovero. Anche voi non siete perfetti, è consigliabile quindi non eccedere e non gettare benzina sul fuoco: superare i limiti può creare seri problemi. Anche i single saranno molto aggressivi quindi meglio non cercare appuntamenti galanti. Professionalmente, nessuno nega le vostre qualità e il vostro approccio sul posto di lavoro è molto apprezzato. Pieni di idee, potreste fare proposte innovative. Per quanto riguarda la salute, alcuni di voi tendono ad andare alla deriva a poco a poco. Curatevi di più e non eccedete con alimentazione pesante.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, le promesse di lealtà sono mantenute e rispettate, il che rafforza la vostra relazione e mantiene la fiducia reciproca. Single: possibili incontri all’orizzonte e potrebbe nascere una nuova storia. A lavoro riuscirete a sistemare questioni poco chiare o tralasciate in passato e vi sentirete particolarmente ispirati dal vostro ambiente e dalle persone che vi circondano. Per quanto riguarda la salute, è un ottimo momento per iniziare ad ottimizzare lo stile di vita: se vorrete fare una dieta o liberarvi da una dipendenza, le Stelle vi daranno le giuste motivazioni.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sul piano sentimentale, nelle coppie, tenerezza, comprensione e complicità saranno all’ordine del giorno. Per i single, la loro empatia avvicina eventuali incontri. Professionalmente godrete della protezione delle Stelle ed il periodo è propizio per prendersi alcuni rischi o per agire in modi diversi: se sentite di dover dimostrare le vostre abilità ne troverete facilmente i mezzi. Per quanto riguarda la salute, dovreste favorire una dieta equilibrata. La mente è forte e molto ottimista riguardo al futuro. Più pensate positivo, meglio vi sentirete.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Giove è in quadrato con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, sia per le coppie che per i single sarà una giornata piuttosto deludente: probabilmente state prendendo troppo sul serio una questione sulla quale vi siete impuntati. Anche se la situazione vi sconvolge, ci sono buone possibilità che possiate guardare avanti molto più velocemente di quanto crediate. A lavoro, l’atmosfera potrebbe deteriorarsi abbastanza velocemente a causa del vostro atteggiamento. La suscettibilità vi rende troppo nervosi: mantenete un comportamento diplomatico. La salute è buona, ma un po’ di relax non vi farebbe male.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, la complicità è all’ordine del giorno ed il partner vi condurrà su un percorso molto piacevole. Single: troverete il coraggio di andare avanti e dire quello che pensate e le persone che vi circondano sapranno apprezzarlo. A lavoro dovrete essere comprensivi nei confronti degli altri: è possibile che qualcuno dei collaboratori abbia bisogno del vostro aiuto. La salute è buona, l’influenza astrale vi porta ottime energie e resistenza fisica.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.