A Latina

Porte aperte alla Icar di Latina Sabato 19 e Domenica 20: Vieni a provare la nuova Peugeot 308

La storica concessionaria ICAR di Latina, organizza due giornate dedicate alla presentazione della nuova nata in casa Peugeot: La Nuova 308. Un’occasione da non perdere per guidare, con una prova su strada, la nuova regina di casa Peugeot, un’auto che alza decisamente l’asticella con dettagli moderni e richiami al passato, come il nuovo logo ispirato a quello degli anni ’60