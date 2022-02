CISTERNA DI LATINA – Si ferma di nuovo il Campionato di Superlega per la Top Volley Cisterna. La Lega Pallavolo Serie A, ha comunicato infatti che la gara contro la Cucine Lube Civitanova, valevole per la 9^ giornata di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca in programma al Eurosuole Forum domenica 20 febbraio 2022 è stata posticipata a data da destinarsi causa positività al Covid-19 di più di tre atleti della squadra avversaria.