Sabaudia, il ‘900 di Emilio Greco in quattro eventi

SABAUDIA – Prende il via la rassegna dal titolo “Il ‘900 di Emilio Greco”, promossa dall’Amministrazione comunale congiuntamente all’Associazione Sabaudia Culturando, con il contributo della Regione Lazio: quattro eventi dedicati al celebre scultore e alla sua arte che sapranno impreziosire lo spazio museale e ammaliare i visitatori. Si inizia oggi, 5 febbraio, con un omaggio in musica e versi al sommo Dante Alighieri, attraverso l’illustrazione della moneta che Emilio Greco realizzò in suo onore. Si prosegue il 12 febbraio con un approfondimento sulla poesia del celebre scultore siciliano: per l’occasione saranno lette le sue opere più significative.

Il terzo appuntamento si terrà il 20 di questo mese e consentirà di esplorare un aspetto più intimo della vita di Greco, ovvero il suo legame con la città di Sabaudia: sarà una gradita occasione anche per rimarcare l’orgoglio cittadino, dato che il Maestro più volte ha dimostrato il suo affetto verso la Città, preferendola a molte altre destinazioni in Italia e all’estero. Il 27 febbraio si chiude il cerchio con il quarto evento della rassegna: con “In viaggio con Emilio Greco”, si delineerà la figura di Emilio Greco e della sua arte nel panorama artistico internazionale, approfondendo le sue esposizioni all’estero ed esplorando il retaggio lasciato nel mondo.

Gli eventi si terranno alle ore 17.00 e prevedono l’ingresso libero e gratuito, previa esibizione di green pass. È obbligatoria però la prenotazione al numero 342.1789367 e la mascherina del tipo FFP2. “Dopo la rassegna dedicata ai più piccini, siamo molto contenti di poter presentare un quartetto di eventi per tutti, finalizzato a far conoscere la figura e l’arte di Emilio Greco esplorandone le fasi più intime della sua produzione artistica e della sua vita. L’attività, che per il suo valore culturale ha ricevuto il finanziamento della Regione Lazio per il suo valore culturale, va a chiudere un cerchio di programmazione della nostra associazione e ad aggiungere un tassello al nostro amore per uno spazio museale davvero speciale”, il commento dell’Associazione Sabaudia Culturando.

“Ringrazio l’associazione Sabaudia Culturando per l’ottimo lavoro finora svolto e per questa nuova occasione offerta alla nostra comunità e a quanti vorranno venire a Sabaudia per visitare il Museo Emilio Greco. La mia riconoscenza va altresì alla Regione Lazio per il finanziamento concesso ma soprattutto per la vicinanza che ha sempre dimostrato concretamente al nostro spazio museale. A cittadini e turisti rivolgo l’invito a partecipare agli eventi, osservando le opere con gli occhi curiosi e pieni di stupore tipici dei bambini”, il commento del consigliere delegato ai percorsi culturali, Francesca Avagliano.