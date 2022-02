Saluta il direttore di Federlazio, Claudio Malagola che va in pensione

LATINA – Va in congedo per raggiunti limiti di età (anche se ne ha solo 62), il direttore di Federlazio, Claudio Malagola. “Concluderò il mio percorso lavorativo”, scrive in una lettera di saluto ricordando le tante battaglie, iniziative e attività svolte con l’Associazione di categoria delle piccole e medie imprese di Latina, nella quale aveva lavorato a lungo accanto ad Antonio Di Micco per poi andare in Unicredit e “tornare a casa” nuovamente, nel ruolo di vertice, negli ultimi 4 anni, voluto dal direttore generale Luciano Mocci e dal presidente Rossignoli.

Malagola ha annunciato che passerà il testimone al nuovo Direttore scelto per affiancare l’attuale Presidente Picca. “Nessuno stop quindi ma, anzi – dice – uno slancio in avanti per il raggiungimento di nuovi traguardi”.