Tiziano Ferro adotta un altro cane anziano: arriva Gianni

LATINA – Arriva un altro cane anziano in casa Ferro-Allen. L’artista di Latina ha adottato Johnny, già ribattezzato con un italianissimo Gianni. Lo racconta lui in un post con il quale fa anche promozione alle adozioni nei canili cercando di stimolare le persone ad accogliere in casa animali che per tutta la vita sono rimasti in un box.

Così, dopo gli amati Beau e Jake, arriva Gianni: “Ha 8 anni – racconta Tiziano Ferro – Abbandonato e finito nella lista “eutanasia” di un brutto canile, perché per lui non c’erano richieste. Pensare a questo mi strazia il cuore – scrive – Ma la sua vita d’ora in poi sarà solo gioia e amore infinito. Perché la scomparsa di Jake possa significare qualcosa: il nuovo inizio per un altro angelo che viveva a un centimetro dal nulla. Se avete bisogno d’amore ricordate sempre che i cani adulti sono una garanzia: dolci, mansueti , capaci di insegnare smisurata gratitudine – pensateci”.

Intanto il benvenuto a Gianni.