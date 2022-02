Top Volley Cisterna in trasferta a Vibo Valentia

CISTERNA DI LATINA – Si giocherà domani (mercoledì 16 febbraio) il recupero della quinta giornata di ritorno del campionato di SuperLega che vede la Top Volley Cisterna affrontare in trasferta la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. L’appuntamento è alle 19.30 al PalaMaiata anche in diretta sulla piattaforma volleyballworld.tv.

Il team pontino allenato da coach Fabio Soli è reduce dalla sconfitta in casa con Milano in classifica a 20 punti e il 10° posizione insieme a Taranto. Dall’altra parte della rete c’è Vibo, che con 18 punti in classifica e in piena zona retrocessione.

“La partita di mercoledì sarà fondamentale per noi e per loro in chiave salvezza, quindi mi aspetto un match molto difficile anche dopo l’ottima prestazione di Vibo contro Verona. Noi al di la del fatto dei punti salvezza, veniamo da una brutta partita contro Milano, quindi dobbiamo riscattarci subito. Sarà un incontro nervoso, è opportuno tenere sempre alto il livello di attenzione e cercare di essere lucidi per cercare di fare una bella partita”, sottolinea dalla Top Volley Cisterna Michele Baranowicz.

Cisterna e Vibo Valentia si sono affrontate 27 volte nel massimo campionato italiano con 17 successi per la formazione pontina e 10 per i calabresi. Quattro gli ex in campo, due per parte. Dirlic e Baranowicz hanno trascorsi giallo rossi: il croato ha giocato in terra calabra la scorsa stagione, mentre il capitano di Cisterna ha vestito la casacca di Vibo nella stagione 2019/2020. In giallo rosso il palleggiatore catanese Davide Saitta ha giocato per la Top Volley nelle stagioni 2003/2004 e 2009/2010, mentre il centrale Davide Candellaro ha vestito i colori bianco blu nel campionato 2013/2014.

“Nelle ultime due partite, contro Taranto e Verona, abbiamo giocato una buona pallavolo. Soprattutto domenica siamo stati più precisi in tutti i fondamentali. Non c’è un segreto per il nostro miglioramento se non il fatto che abbiamo continuato a lavorare sodo in allenamento e abbiamo preparato i match con grande attenzione. Anche con Cisterna ci aspetta una partita difficile in cui dobbiamo mettere in pratica tutto quello che ci riesce bene come squadra. Un’arma vincente potrebbe essere sicuramente la battuta che ci permetterebbe di mettere pressione all’avversario fin dall’inizio”, ha dichiarato Mauricio Borges della Tonno Callipo.

L’incontro sarà diretto dalla coppia arbitrale Simbari Armando e Florian Massimo. La partita tra la Top Volley Cisterna e la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma Volleyballworld.tv a partire dalle 19.30, in radio su Antenne Erreci, raggiungibile in Fm sui 97.3 e in streaming su www.radioantenne.it oppure tramite app gratuita dagli store Apple e Android.