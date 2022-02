“We stand with Ukraine”, flash mob in Piazza del Popolo a Latina

LATINA – “Di fronte all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nessuno in Europa si illuda di potersi permettere di far mancare il proprio sostegno, con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione, alla libertà dell’Ucraina” . Con questo spirito il Movimento Federalista Europeo ha organizzato per domani pomeriggio, 25 febbraio, dalle 17, in piazza del Popolo a Latina, il flash mob di solidarietà “We stand with Ukraine”, chiamando a raccolta associazioni, cittadine e cittadini che si uniranno sotto la bandiera europea e quella della pace

“La vera posta in gioco in questo momento, insieme al destino del popolo ucraino, è la nostra unità e libertà di Europei. Il processo di unificazione europeo è nato dalle ceneri di una guerra terribile. Il ritorno della guerra ci ammonisce che non si può più aspettare a portarlo a compimento. Gli Europei si rafforzino in questo momento drammatico avviando subito la nascita dell’unione politica federale. Il processo di unità europea ha garantito 80 anni di pace e vogliamo continuare a tutelare un futuro di serenità e prosperità alle giovani generazioni di Europei. Riteniamo un atto di civiltà manifestare per la PACE in Ucraina e per respingere principi e metodi adottati dalla Russia nella regolazione dei rapporti internazionali attraverso l’offesa militare, portando le lancette della Storia all’inizio del secolo scorso”, si legge nella nota dell’Mfe.

Tra le prime adesioni arrivate quella del Movimento Federalista Europeo, sezione di Latina, della Gioventù Federalista Europea, sezione di Latina, dell’ANPI Latina, del Partito Democratico Latina, di Latina Bene Comune e dei sindacati CISL, CGIL e UIL Latina.