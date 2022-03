A Latina le donne di la.b. creano una collezione #WomenAgainstWar

LATINA – Il laboratorio di pelletteria artigianale la.b., sigla che sta per La Bufala, nato da un progetto di reinserimento sociale e lavorativo per donne vittime di violenza, sosterrà l’Agenzia ONU Unhcr nel dare aiuto ai rifugiati ucraini. “Un’azione coerente con la nostra posizione contro ogni forma di violenza”, spiega in una nota il team tutto al femminile che sta producendo una collezione tematica.

“Acquistando una tag della collezione dedicata #WomenAgainstWar chiunque può aiutarci a sostenere la popolazione ucraina in maniera concreta: il 50 % del ricavato sarà devoluto alla UNHCR Italia. Le Tag saranno disponibili dal 10 marzo nel nostro Store – Viale Umberto I, 27, Latina. Tutti insieme si può fare la differenza”.