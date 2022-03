Basket Benacquista Latina riceve Ravenna

LATINA – Turno infrasettimanale in vista per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che mercoledì 16 marzo (alle 17) al Palabianchini riceverò Ravenna nel recupero della seconda giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie A2 Old Wild West. L’avversario temibile, che all’andata aveva prevalso, è reduce vittoriosa dalla partecipazione alla Final Eight di Coppa Italia.

Dopo l’importante vittoria conquistata sabato scorso nei confronti di San Severo, secondo successo consecutivo casalingo per gli uomini di coach Gramenzi, che nel turno precedente si erano imposti anche su Forlì, i pontini si preparano ad affrontare il terzo match consecutivo tra le mura amiche del palazzetto di via dei Mille contro una vera e propria big del girone Rosso, attualmente terza in classifica a quota 30 punti.

Si prospetta una gara difficile – dicono dal club nerazzurro – in cui la squadra potrebbe dover ancora fare a meno di Joshua Jackson, infortunatosi nel match con Forlì e rimasto in tribuna anche nella sfida con San Severo. (foto latinabasket.it)