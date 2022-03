Buoni pasto, la Uil Fp Latina: “Gli ultimi risalgono ad agosto”

LATINA – La Uil Funzione Pubblica di Latina scrive alla Direzione generale della Asl di Latina per annunciare una mobilitazione dei dipendenti in contestazione con il sistema di erogazione dei buoni pasto e per l’inadeguatezza del loro valore economico.

“Sono vergognosi i lunghissimi tempi che intercorrono tra la maturazione del buono pasto e la sua effettiva erogazione, tanto è vero che l’ultima risale al mese di agosto 2021. Inoltre, i dipendenti Asl Latina non hanno la possibilità di verificare autonomamente il periodo di riferimento dei buoni pasto erogati, non soltanto per la tardiva erogazione, ma anche perché il sistema informatico (Noipa) non ha una specifica sezione per il riepilogo, analogamente agli altri istituti contrattuali. Infine, è altrettanto inaccettabile la trattenuta di €1 su ogni buono pasto, così come il suo importo irrisorio, nonostante sia stata effettuata dai i lavoratori una specifica petizione per l’aumento dell’importo”, si legge nella lettera firmata dal segretario di categoria Giancarlo Ferrara che preannuncia “una forte e incisiva mobilitazione”.