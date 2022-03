Novità al Goretti: riapre dopo 22 anni il punto ristoro. Fine lavori per Pronto soccorso pediatrico e nuovo reparto al V piano

LATINA – E’ stato inaugurato dalla direttrice generale della Asl di Latina Silvia Cavalli il nuovo punto ristoro dell’ospedale Santa Maria Goretti. Mancava da 22 anni, quando era stato chiuso per carenze igienico-strutturali. E’ stata l’occasione per fare il punto sui lavori in corso al Goretti dove entro un mese sarà inaugurato il nuovo Cup nella palazzina che era del 118 e sarà di conseguenza chiusa l’attuale tensostruttura (lato via Achille Porfiri), realizzata durante il covid.

Ma le grandi novità saranno soprattutto al piano terra e al quinto piano. E’ infatti in dirittura d’arrivo la ristrutturazione dei locali al piano terra dove sarà attivo il percorso pediatrico del pronto soccorso, con un’osservazione breve dedicata. Mentre è già funzionante l’area con cinque posti letto e sala dedicata a pressione negativa per la dialisi dei pazienti covid (nella ex sede della Banca Unicredit ormai chiusa) che ampliano spazi e servizi della Uoc diretta dalla dottoressa Rita Dal Piaz.

Sono poi terminati i lavori al quinto piano dell’ala che, arrivando in ospedale, si trova a sinistra della vecchia rampa del pronto soccorso e dove sarà operativa l’area medica multidisciplinare di degenza secondo il nuovo modello di cure verso il quale l’intero ospedale deve progressivamente andare. Si tratta di 17 posti letto ai quali si aggiunge – ha spiegato la manager – una piastra ambulatoriale.

Terminati anche i lavori della Patologia neonatale, utilizzata nell’ultimo periodo per i bambini covid positivi, e che entrerà a far parte del percorso della terapia intensiva neonatale.

“L’inaugurazione del bar è un altro tassello nel percorso di umanizzazione delle nostre strutture. Ma come vedete l’ospedale in questo momento è un cantiere. Ci sono le attività di restyling che hanno interessato la facciata e l’ingresso e proseguiranno con il primo corridoio di distribuzione, mentre sotto il profilo più strettamente sanitario il Goretti acquista una capacità di risposta importante sia sulla linea dell’infanzia, sia sotto il profilo del rafforzamento dell’emergenza-urgenza con i servizi mancanti per il Dea di II livello, sia dell’adeguamento dei reparti ordinari ai nuovi standard “, ha detto la direttrice generale.