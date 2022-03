Caravaggio vuole il Concertone del 1° Maggio: “Votatemi”

LATINA – Si è candidato a essere uno degli artisti presenti sul palco del 1° maggio, tra le new entry scelte dal pubblico. Il cantautore di Latina Andrea Gregori, in arte Caravaggio, sta partecipando per questo al contest 1M NEXT con cui si stanno selezionando un minimo di tre artisti che verranno invitati ad esibirsi durante il Concertone di Piazza San Giovanni a Roma in diretta Tv su Rai3. Il vincitore assoluto del contest 1M NEXT, proclamato direttamente dal palco del Concertone – spiegano gli organizzatori – avrà inoltre la possibilità di avviare una stretta collaborazione con l’organizzazione del Primo Maggio, affinché l’esibizione in Piazza San Giovanni sia solo il principio di un importante percorso di crescita e visibilità”.

“Adesso tocca a voi con il vostro voto”, è l’invito dell’artista a tutti quelli che lo vogliano sostenere. Per Caravaggio sarebbe un altro sogno realizzato dopo un periodo fortunato. Basta un click.