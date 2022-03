Coletta in radio per fare il punto su accoglienza Ucraina, politica e nuovo ospedale

LATINA – “Dobbiamo distinguere tra la solidarietà e la salvaguardia dei diritti umani. La solidarietà è bella, ma assicurare la salvaguardia dei diritti umani è un nostro dovere”. Riprendendo e sposando le parole di un collega sindaco, il primo cittadino di Latina Damiano Coletta ha illustrato questa mattina su Radio Immagine come procede l’accoglienza alla popolazione ucraina sul territorio di Latina.

“Sul sito del Comune c’è uno spazio dedicato, Emergenza Ucraina, dove si possono trovare tutte le informazioni che riguardano sia l’ospitalità che l’accoglienza. In questo momento abbiamo 140 persone, 40 sono nuclei familiari e in gran parte sono ospiti di parenti, tranne due nuclei che sono stati assegnati a due famiglie ospitanti. Il 90% sono donne e bambini, hanno fatto tutti il tampone, sono stati registrati presso la Questura e ora c’è la gestione del quotidiano, perché in una famiglia dove prima erano in tre o quattro adesso magari sono 10-12. Possono in caso di difficoltà segnalare l’esigenza di beni alimentari e di vestiti. Per i bambini e i ragazzi ci sono stati i primi inserimenti nelle scuole con l’ausilio di mediatori culturali e psicologi”.

IL PODCAST

La visita del sindaco in radio è stata anche l’occasione per parlare del particolare momento politico-amministrativo, in cui continuano a fronteggiarsi la maggioranza programmatica e la minoranza su percorsi paralleli e dunque destinati per il momento almeno a non incontrarsi mai. Come avvenuto in Consiglio comunale con il voto sulla Consulta dei Borghi: “Ho trovato irrispettoso da parte della minoranza lasciare l’aula mentre la consigliera Muzio illustrava la sua proposta, e l’ho trovato irrispettoso anche per i cittadini visto che parlavamo di uno strumento che servirà ad avere un maggiore raccordo con i residenti nei borghi. Credo che in un momento come questa noi politici dobbiamo dare il buon esempio”.

Coletta ieri ha visto il Ministro Speranza che ha dato buone notizie sul nuovo ospedale di Latina: “Questo è il momento della quarta fase della certificazione del finanziamento, un finanziamento di 250 milioni da parte del Ministero e a cui si aggiungono altri 60 milioni per l’efficientamento energetico. Ho ricevuto feedback che ho già comunicato all’assessore regionale D’Amato”.